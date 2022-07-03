Antalya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Genel 03.07.2022, 09:39
Uğur Hakan B. yönetimindeki otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan araçtaki G.Ç, Z.P. ve D.P. isimli kadınlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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