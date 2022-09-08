Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
Genel 08.09.2022, 10:05
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA
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