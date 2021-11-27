Antalya'da kuvvetli rüzgar

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren görülen yağış ve rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

Bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde araçlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Yağışlı havanın etkisini azaltmasıyla insanlar Konyaaltı Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirdi.