Antalya'da iki grup arasında kavga: 7 yaralı

Side Mahallesi 1003 sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler ellerinde bıçak ve soplarla birbirine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve sopayla yaralanan 7 kişi, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.