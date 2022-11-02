Antalya'da ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli birimlerinin katılımıyla kentteki huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.
Genel 02.11.2022, 11:17
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 756 polisin katılımıyla "Huzurlu sokaklar uygulaması" yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinin katılımıyla kentteki huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş ve terör olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği uygulamaya 756 personel katıldı.
Uygulamada, 5 bin 64 kişi incelendi, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 11 kişi yakalandı. Polis ekipleri, adli ve idari işlem yaptığı 5 kişiye 1385 lira ceza uyguladı. 1453 araç denetlenirken 188 araca 173 bin 551 lira ceza kesilen uygulamada, 72 metruk bina ile 98 park ve bahçe kontrol edildi.
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