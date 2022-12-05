Antalya'da deprem!
Antalya'nın Kumköy ilçesinde saat 15.47'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 05.12.2022, 16:11
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Antalya'nın Kumköy ilçesinde 3,1 deprem meydana geldi. Depremin derinliği 89,9 olarak ölçüldü.
Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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|13
|24
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|23
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|13
|23
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|18
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|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
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|15
|11
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|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
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|30
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|29
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|21
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|14
|21
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|15
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|14
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|15
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|15
|14
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|15
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|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
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|24
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|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
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|14
|19
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|14
|19
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|12
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|14
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