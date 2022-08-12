Antalya'da banka müdürü rehin alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'nda bir bankanın şube müdürü, silahlı bir şahıs tarafından rehin alındı.
Genel 12.08.2022, 16:24 12.08.2022, 16:28
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.
Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
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