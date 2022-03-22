Annesini öldürüp babası ve kardeşlerini yaralayan zanlıya tutuklama

Sancaktepe'de aralarında çıkan tartışmada annesini bıçakla öldürüp babasını ve 2 kız kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Batı Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Reşit Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Reşit Y, önce annesini daha sonra olaya müdahale eden babası Ahmet ile kız kardeşleri Şilan ve İpek Y'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan anne Çiçek Y, hayatını kaybederken, baba ve iki kızı hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Reşit Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.