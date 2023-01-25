Annesini karşılamak için havalimanına gelen firari yakalandı
Dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan da aranan kişi, annesini karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta, havalimanında hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Annesini karşılamak için havalimanına geldiğini söyleyen şüpheli, "Mair Acımescu" adına düzenlenmiş, Romanya'ya ait 2 sahte sürücü belgesi ve pasaport verdi.
Verilen belgelerden şüphelenen polis, parmak izi incelemesinde bu kişinin Mahir A. olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmada Mahir A'nın dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi.
"Annemi son defa görmek için çağırdım"
Bunun üzerine gözaltına alınan Mahir A, polise verdiği ifadede sahte pasaport ve sürücü belgelerini Romanya'ya kaçmak amacıyla çıkarttığını, annesini de "son defa görmek" için Adana'dan İstanbul'a çağırdığını söyledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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