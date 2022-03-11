Annesine şişe fırlatan gence hapis cezası

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, para istediği annesi Bircan C'ye (58) şişe fırlatıp zorla parasını aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Cüneyt C. (29) katıldı. Duruşmada, anne Bircan C. ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada şikayetini yineleyen Bircan C, oğlunun şizofreni hastası olduğunu savundu.

Cüneyt C'nin kendisine hakaret edip kafasına şişe fırlattığını öne süren Bircan C, "İş yerimdeki mallara da zarar verdi. Onun tedavi görmesini istiyorum. Bu yüzden şikayetçiyim." dedi.

Son sözleri sorulan Cüneyt C. ise kendisinin de annesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Olay günü havanın çok soğuk olduğunu ve mont almak için annesinden para istediğini belirten Cüneyt C, "Para vermeyerek bana ters laflar etti. Ben de kafasına doğru şişe attım ama isabet etmedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, şişeyi "silah" kabul ederek, sanığa "konutta yağmaya teşebbüs" ve "üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.