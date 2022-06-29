Ankara'ya yeni uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara'da günlerdir süren yağış yarın da devam edecek. Ankara Valiliği, ani sel, dolu, fırtına ve heyelana karşı vatandaşları uyardı.
Genel 29.06.2022, 20:57 29.06.2022, 21:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.
"Yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te yağışlar kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan riski ve
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