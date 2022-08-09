Ankara'da ahşap dükkanında yangın
Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.
Genel 09.08.2022, 07:27 09.08.2022, 08:43
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına da sıçradı.
Çevredeki iş yerlerinin sahipleri alevlerin dükkanlarındaki malzemelere ulaşmaması için büyük uğraş verdi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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