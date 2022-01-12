Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis ve komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.