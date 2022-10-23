Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Genel 23.10.2022, 09:32 23.10.2022, 09:43
İlçenin Bozyaka Mahallesi yakınlarında M.Y. yönetimindeki soda yüklü tır ile M.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü M.G. hayatını kaybetti, tır şoförü ağır yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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