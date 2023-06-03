Ankara'da şok eden görüntüler
Ankara'daki sağanak yağış sonrasında bir binanın balkonlarından taşkın sularının akması görenleri şok etti.
Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde su basan bir binanın alt katındaki daireden, sel sularının şiddetiyle eşyalar balkondan düştü.
Yenimahalle ilçesinde Kayalar Mahallesi 794. Sokak'taki bir sitenin giriş katlarındaki daireleri su bastı. Su baskınına uğrayan dairenin camları kırıldı. Sel sularının sürüklediği bazı eşyalar, balkondan düştü.
Sitede yaşayan Gökhan Öztürk, sokakta altyapı olmaması nedeniyle sel sularının alt katlara ulaştığını söyledi. Sokakta altyapı çalışması yapılmasını talep eden Öztürk, daha önceki dönemlerde de benzer olayların yaşandığını belirtti.
Site sakinlerinden Sedat Yaman ise 2020'de ve 2022'deki sağanaklar sonrasında da benzer olayların yaşandığını aktardı. Dördüncü kez su basması yaşandığını söyleyen Yaman, sokaktaki altyapının yetersiz olduğunu kaydetti.
Belediyeye müracaat ettiklerini ancak çözüm bulunamadığını belirten Yaman, "İçeriye suyun dolmasıyla birlikte eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'üncü katları, asansörleri su bastı." dedi.
Yaman, su basması nedeniyle asansörde kalanların ve eşyaları zarar görenlerin olduğunu kaydetti.
Ankara Yenimahalle’de sağanak nedeniyle bir apartmanın alt katlarını su bastı https://t.co/tCXPsYpVS0 pic.twitter.com/eoC0JjkTM9— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 3, 2023
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