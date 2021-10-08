Ankara'da savcılık düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı kararı
FETÖ ile mücadele kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanması için harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Genel 08.10.2021, 10:32 08.10.2021, 12:45
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 27 ilde operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA
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