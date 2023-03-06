Ankara'da hareketli saatler

Ankara"da hareketli bir gün yaşanıyor. Altılı Masa'nın dağılmasından sonra yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. "Altılı Masa"nın dağılmasından sonra "Beşli Masa" toplantı yapmak üzereyken yeni gelişmeler yaşandı. İki büyükşehir belediye başkanı Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası İyi Parti'den açıklama geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyaretinden sonra yapılan açıklamada, iki başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması üzerinde mutabakat arayışı içerisine girildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti genel merkezinde Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından parti sözcüsü açıklama yaptı.

Açıklamada, iki başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması şartıyla Akşener'in masaya dönüş yapacağı belirtildi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu ziyaretimizi Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık"

Yavaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Milletin ayrılığa tahammülü yok. Yaraları saracak şekilde bir araya gelmek milletimizin arzusu. Değerlendirecekler."

KÜRŞAD ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşme sonrası şunları söyledi:

"13'üncü Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart'taki toplantının ardından Sayın Genel başkanımız uzlaşma, istişare ile ilgili müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu duyan Sayın Genel Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneri ile Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur.

Başkanlarımızın ziyaretleri sırasında seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na aktaracaktır. Müzakere süreci devam edecektir.

Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

AKŞENER ALTILI MASAYA GERİ DÖNDÜ

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da bir otelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu toplantıya katıldıktan sonra Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki "Altılı Masa" toplantısına katılma kararı aldı. Akşener, toplantıya katılmak üzere SP Genel Merkezine gitti.

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