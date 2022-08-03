Ankara'da cemevi saldırıları: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ankara'da cemevi saldırılarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltında alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Genel 03.08.2022, 19:59
Gözaltındaki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede önce savcı sorgusu yapılacak. Sorgulamanın ardından şüpheliler nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkacak.
Geçtiğimiz pazar günü bir kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirmişti.
Saldırgan, daha sonra Mamak'taki iki cemevine zarar vermişti. Şüpheli, Eskişehir'e kaçmak isterken Emniyet ekiplerince yakalanmıştı. Diğer 2 şüpheliden biri İzmir'de, diğeri ise Eskişehir-Ankara yolunda gözaltına alınmıştı.
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