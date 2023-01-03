Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği akraba kavgasında 3 tutuklama
Ankara'da bir kafede akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Genel 03.01.2023, 09:06
Olay, 31 Aralık Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi.
İddiaya göre, boşanma nedeniyle akrabalar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Abdülmenav ve Abdulmuttalip Karaman ile kafedeki müşterilerden Nasrullah Uyar hayatını kaybetti, M.K. ise yaralandı.
Olayla ilgili Yusuf Karaman, Erdal Karaman ve Hamit K. ile suça sürüklenen çocuk M.K., gözaltına alındı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve aralarında suça sürüklenen çocuk M.K.'nın da bulunduğu Yusuf Karaman ve Erdal Karaman, tutuklandı. Hamit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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