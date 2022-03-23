Ankara Baro Başkanı istifa etti
Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel, yaklaşık üç aydır yürüttüğü görevinden istifa etti.
Genel 23.03.2022, 15:02
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetim kurulu kararıyla başkanlık koltuğuna oturan Kemal Koranel, yaklaşık üç aydır yürüttüğü görevinden istifa etti.
Koranel'in istifasına; İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan işkence raporunun yayınlanmaması, seçim sürecinde kendisini destekleyen üç kurul başkanının baro yönetim kurulunca görevden alınması ve son olarak avukatlara gönderilen ve çok tepki çeken 'baro aidatı ödeme' tebligatı neden oldu.
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