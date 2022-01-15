Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu'ndan Aykut Edibali için başsağlığı

Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama;

Milli Mücadele Hareketinin Lideri Millet Partisi Genel Başkanı ve Vakfımızın Kurucusu Dava adamı Aykut Edibali abi vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 15 Ocak Cumartesi (yarın) öğlen namazında Hacıbayram Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra saat 15.00 da TBMM de Devlet Töreni düzenlenecektir.

16 Ocak Pazar günü İstanbul Marmara İlahiyat Caminden öğlen namazına müteakiben kılınacak namazdan sonra Üsküdar Nakaştepe Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Rahmet,

Ailesine ve tüm dostlarına baş sağlığı dileriz.

Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu

