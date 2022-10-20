Anadolu Otoyolu'nda onarım çalışması yapılacak

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nce Anadolu Otoyolu'nda Sakarya Kavşağı'nın kavşak kollarında üst yapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtilerek şu sözlere yer verildi:

"21 Ekim Cuma günü 22.00-06.00 saatleri arası otoyola Sakarya Kavşağı'ndan girişler kapatılacak, trafik D-100 devlet yoluna yönlendirilecektir. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur."