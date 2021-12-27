Anadolu Otoyolu'nda kaza
Anadolu Otoyolu'nda bir başka tıra çarparak devrilen hafriyat yüklü tır dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Genel 27.12.2021, 21:38
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü tır, başka bir tıra çarparak devrildi.
Hafriyatın dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin tırı kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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