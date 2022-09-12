Anadolu Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Hereke Tüneli'nin çıkışında 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si bebek 4 kişi yaralandı.
Genel 12.09.2022, 17:23
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke bölgesinde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç birbirine çarptı. Kazada 2'si bebek 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan V.D.O ve F.I. ile bebekler V.E. ve Y.E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan ve refüjdeki güvenli alanda bekletilen çok sayıda yolcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle dinlenme tesisine götürüldü.
Yolcular, firmaların göndereceği başka otobüslerle yollarına devam edecek. Ankara yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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