Anadolu Otoyolu'nda dronlu denetim yapıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, dronla yapılan denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Genel 07.12.2022, 17:38
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Güzergahta, şerit ihlali ve aşırı hız yapan, emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken cep telefonuyla görüşenler dronla tespit edildi.
Kurallara uymadığı belirlenen araçların plakalarına, Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca çeşitli cezalar kesildi.
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