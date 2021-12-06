Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı için geri sayım başladı

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında 2021 yılı içerisinde ülkemizin çeşitli şehirlerinden lise ve üniversite öğrencileri, Hz. Mevlana’nın eserlerini ve onunla ilgili yazılmış belli başlı eserlerden seçmeleri okumuşlar ve bu yılki Şeb-i Arus etkinliklerine katkı sunmak için hazırlanmışlardır.

Yapılacak programlar, “Horasan’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Dünyaya Mevlânâ” başlığı altında gerçekleştirilecektir.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Karatay Belediyesi’nin katkı ve destekleri ile gerçekleşecek programlarda Anadolu Mektebinin Konya’da öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra 16 şehirden 50 öğrenci ve öğretmen de görev alacaklardır.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleşecek açılış ve kapanış panellerinin dışında, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ve Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de paneller icra edilecektir.

Ayrıca Konya kültür gezisi ile Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr. Caner Arabacı ve Doç. Dr. Nuri Şimşikler’le yazar-öğrenci buluşmaları gerçekleştirilecektir.

Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) Etkinlikleri Program Kitapçığında yer alan programlarımızın yer, tarih ve saat bilgisi aşağıda belirtilmiştir.

Katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.