banner38

Amasra'daki maden kazasına ilişkin TBMM komisyonu toplantı yaptı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, "Dünyanın her yerinde metan kazası, grizu patlaması varsa havalandırma sorunu vardır. Ateş, kaynağını bir yerden bulmuştur. Bunlar araştırılarak, olay yerinde tespit edilerek ortaya konulabilir" dedi.

Genel 01.12.2022, 07:09
Amasra'daki maden kazasına ilişkin TBMM komisyonu toplantı yaptı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, "Dünyanın her yerinde metan kazası, grizu patlaması varsa havalandırma sorunu vardır. Ateş, kaynağını bir yerden bulmuştur. Bunlar araştırılarak, olay yerinde tespit edilerek ortaya konulabilir." dedi.

Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.

Yıldız, şu ana kadar ilgili bakanlıkları hem teftiş hem de yürütme yönüyle beraber kamunun bütün kesimlerini ve taraflarını dinlediklerini söyledi.

Gelecek iki hafta boyunca TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin gerçekleştirileceğini anımsatan Yıldız, genel kurul takvimini etkilememek amacıyla iki hafta boyunca sadece komisyon uzmanlarıyla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Komisyonun çalışma takvimine ilişkin bilgi veren Yıldız, "Aralık ayı içerisinde nasip olursa gerek Amasra'da gerekse Zonguldak'ta yerinde incelemelerimize ve aile ziyaretlerimize devam edeceğiz. Süresi içerisinde raporumuzu hazırlamayı hedefliyoruz ama bitiremiyor olmamız halinde bir aylık ek süreyi de isteyeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda sunum yapan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, kazayı öğrendikleri zaman 8 kişilik bir heyetle olay yerine gittiklerini; elde ettikleri bilgiler ışığında yaptıkları çalışmaları ilgili makamlara ilettiklerini söyledi.

Kazayla ilgili teknik değerlendirme yapabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgi ile belgelerin kendilerine iletilmediğini öne süren Yüksel, "Bu istediğimiz belgelerde ocağın planı, projesi, havalandırma planı, sensörlerin yerleşim planı gibi 15 maddelik husus vardı. Bu 15 maddelik husus elimize geçmiş olsaydı kazanın, sadece yeraltına girilmesi süreci haricindeki büyük bir kısmını aslında aydınlatmış oluruz diye düşünüyorduk. Fakat bu belgeler gelmedi. Biz de dava dosyalarından, tutuklu üyelerimizden aldığımız bilgiler üzerine bazı değerlendirmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Yüksel, kazanın yaşandığı maden ocağının Türkiye Taşkömürü Kurumuna, işletmenin üretim planlarını onaylayan ve maden ocağında denetim yapan kurumların da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlar olduğuna işaret ederek, "İşveren kamuya bağlı, denetleyen kurumlar ve mevzuatı düzenleyen kurumlar da kamuya bağlı, ilgili bakanlıklara bağlı. Bunun hukuki sorumluluğu konusunda bir yorum yapma yetkimiz yoktur ama siyasi sorumluluğu da bu bakanlıkların bağlı olduğu ilgili hükumetleridir diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Su barajlarının patlamanın etkisini azalttığı" düşüncesi

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk de kesin olmamakla birlikte eldeki veriler incelendiğinde grizu patlamasının 2'nci kartiyedeki eksi 320 kalın damar baş taban yolu içinde olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

"İlk patlamayı müteakip oluştuğu düşünülen toz ya da gaz patlaması veya patlamalarının ise birinci patlamanın etki alanı içinde kalan hazırlık ve üretim panolarında ya da bunların bağlantı yollarında olduğu varsayılmaktadır." bilgisini paylaşan Öztürk, şunları kaydetti:

"Eksi 300 ve eksi 350 kat lağımlarında bulunan su barajları, alev topunun sönümlenmesi ve patlamanın daha geniş alanlara yayılmasını önlemek açısından önemli rol oynamıştır. Taş tozu uygulamasının rekup lağımlar ve kömür içindeki yollardaki yetersizliği ise muhtemel kömür tozu patlaması oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. Havalandırılmayan bacalarda birikmiş olan metan gazı da muhtemel ikincil patlamalar açısından değerlendirilmelidir."

- İYİ Parti'li Yokuş toplantıyı terk etti

Komisyon Başkanı Yıldız, sunumuna devam eden Öztürk'e sorular yönelten CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a müdahale ederek, soruların, sunumun tamamlanmasının ardından yöneltilmesini istedi. Bunun üzerine Yıldız ile Yavuzyılmaz arasında tartışma yaşandı.

Yavuzyılmaz'ın "Siz mi belirleyeceksiniz benim soru sormamı?" sözleri üzerine Yıldız, "Evet, ben belirleyeceğim" yanıtını verdi. Yavuzyılmaz, üslup konusunda Yıldız'ı uyararak, "Ne yapacaksınız, hakaret mi edeceksiniz, küfür mü edeceksiniz? Canınız başka bir şeye sıkıldı herhalde, bana patlıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Yıldız ise "Üçüncü defadır söylüyorum, anlaşılmıyor mu lafım? Siz soruyu yarım saat sonra sorduğunuzda gündemden mi düşecekti? Bütün arkadaşlar bekliyor, siz de bekleyeceksiniz. Sürekli müdahalede bulunuyorsunuz." dedi.

Birbirlerini, nezaketsizlik ve saygısızlık yapmakla suçlayan Yıldız ve Yavuzyılmaz arasındaki tartışma bir süre daha devam etti. Yaşanan tartışmaya tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Sizi ve değerli vekilimi protesto ediyorum, çıkıyorum. Böyle bir komisyon istemiyorum. Her gün aynı tantana." diyerek, toplantıyı terk etti.

- "Siyasi değerlendirmelerden lütfen vazgeçin"

Komisyon Başkanı Yıldız, Yüksel ve Öztürk'ün sunumunun ardından milletvekillerine söz verdi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TMMOB'a bağlı Maden Mühendisleri Odasının sunumunun teknik bir bakış açısının yanı sıra siyasi bir değerlendirme de içerdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"TMMOB yine kendi üslubunu koruyarak, işin siyasi boyutu olduğunu ve hatta 'Demokrasinin önü açılmalıdır' diye hiç anlamadığım da bir değerlendirme yapmış. Yargılamayla ilgili tek bir cevabınız yok ama iş siyasi mesele olduğu zaman hemen; 'Sorumlusu bu.' Bunları söylediğiniz zaman sizin söylemlerinize karşı bir ön yargı oluşuyor bizde. Keşke bunları sunumlara katmasanız. Söylesem de fayda etmeyecek ama şu siyasi değerlendirmelerden lütfen vazgeçin. Ben bir ön yargıyla sizin hazırlamış olduğunuz çalışmalara bakılmasını bir meslektaşınız olarak kesinlikle istemiyorum. Bırakın siyasi değerlendirmeleri siyasetçiler yapsın."

Daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yüksel, bazı sözlerinin yanlış anlaşılmış olabileceğini, tüm değerlendirmeleri ellerindeki kısıtlı bilgi ve belgelere yaptıklarını ifade etti. Yüksel, madendeki patlamayla ilgili, "Dünyanın her yerinde metan kazası, grizu patlaması varsa havalandırma sorunu vardır. Ateş, kaynağını bir yerden bulmuştur. Bunlar araştırılarak, olay yerinde tespit edilerek ortaya konulabilir." sözlerini sarf etti.

- Madenlerde madde bağımlılığı iddiası

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat ise madenlerdeki madde bağımlılığı konusunun da incelenmesi gerektiğini söyledi.

Madenciliğin, çok riskli bir sektör olduğuna dikkati çeken Polat, "Madencilikte birçok riskten bahsediyoruz ama madde bağımlılığı konusunda mevzuatımızda hiçbir çalışma yok. Uyuşturucu satışı, kullanımı, tedariki çok ciddi boyutta. Bu konuda çok ciddi mücadelemiz var fakat biraz yalnız kalıyoruz. Çünkü bizim belirleyici olarak yapabileceğimiz bir şey yok. İnsanlar bunu kullanarak yeraltına girdiğinde çok ciddi iş güvenliği problemleri çıkıyor." diye konuştu.

Konuyla ilgili sendikalardan da yardım talep ettiklerini, madde bağımlısı kişilerin kendilerine bildirilmesini istediklerini aktaran Polat, söz konusu sorunun sadece kendi firmalarında yaşanan bir problem olmadığını, bölgedeki diğer firmaların da aynı problemden mustarip olduğunu iddia etti.

Polat, madde bağımlısı işçilerin genellikle iki ayrı ağrı kesici hapı kullandıklarını öğrendiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Ben şimdi yanında ağrı kesici hap var diye 'uyuşturucu mu kullanıyorsun' diyeyim? Bu riskleri gözeterek nasıl 'kaza riski sıfır' diyebilirim ki. Sonradan tespit ettiğimiz bir kişinin yaptığından örnek vereyim; yeraltında arkadaşıyla tartışıyor ve arkadaşının kafasına kazmayla vuruyor. Adamı öldürmeye gidiyor. Sonra bakıyoruz ki adam uyuşturucu almış. O adamı orada öldürse bu bir iş kazası olarak geçecek, hem de ölümlü kaza. Şimdi ben madendeki kaza riskini nasıl sıfırlayabilirim, sıfırlayamam. 3 bin kişi var bizde. 3 bin farklı karakter. İşletmemizde psikolog ve sosyolog var. Dışarıdan da danışmanlık alıyoruz."

Komisyon Başkanı Yıldız, Polat'ın gündeme getirdiği konuyla ilgili, "İlk defa komisyonumuzda gündeme geliyor. Çok önemli bir şey bu." dedi.

Toplantıda, İmbat Madencilik Enerji şirketlerinin yöneticileri de sunum gerçekleştirdi.

#amasra #TBMM komisyonu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23