banner38

Altın yeni haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 988 lira seviyesinde işlem görüyor.

Genel 24.10.2022, 11:10
Altın yeni haftaya düşüşle başladı

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 991 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 988 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.660 liradan satılıyor.

Cuma günü, The Wall Street Journal gazetesinde yer alan, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığına ilişkin haberin ardından, yüzde 1,8 değer kazanarak haftayı 1.656 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.652 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
#altın #Gram altın
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Göztepe 9 11
14. Erzurumspor 9 10
15. Adanaspor 9 8
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Espanyol 11 10
14. Almeria 11 10
15. Sevilla 11 10
16. Celta Vigo 10 10
17. Girona 11 9
18. Getafe 10 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23