Alpay Ekler hayatını kaybetti
Karagöz sanatında "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünün sahibi Alpay Ekler yaşamını yitirdi.
Genel 25.08.2022, 16:52
"Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünü ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen sanatçının vefatı Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında duyuruldu.
Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda "Karagöz sanatçımız Hayali Alpay Ekler'in vefatını üzüntüyle öğrendik. 2022 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan ettiğimiz sanatçımızı geleneksel Türk tiyatrosuna katkılarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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