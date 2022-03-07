Ali Mermer hayatını kaybetti

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; 1960 ile 1990 yılları arasında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Gönül Yazar, Gülşen Bubikoğlu, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Yılmaz Köksal'ın olduğu gibi birçok ünlü sanatçının fotoğraflarını çeken, Bella Fotoğrafçılık'ın kurucusu Ali Mermer, 92 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Mermer, cumartesi günü öğle namazına müteakip Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Mezarlığı'na defnedildi.

"YEŞİLÇAM'A KATKILARI YADSINAMAZ

Yeşilçam tarihine iz bırakan fotoğrafları çeken Ali Mermer ile uzun yıllar çalışan Ekrem Hür, "Çok değerli bir insandı. Şöhret olmak isteyenler onun stüdyosuna gelirdi. Yeşilçam'a olumlu yöndeki katkıları yadsınamaz. Sanatçılarla da iyi bir ilişkisi vardı. Gelecek kuşaklara çok değerli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"DERT BABASIYDIM"

Ali Mermer, vefat etmeden önce verdiği son röportajda, birçok ünlü sanatçının dert babası olduğunu, acılarını, üzüntülerini, sevinçlerini, sıkıntılarını paylaştığını, ağabey-kardeş, baba-kız, baba-oğul ilişkileri içinde, sevgi-saygı çerçevesinde her konuda destek olduğunu söylemişti.

"TÜRKAN ŞORAY'IN GENÇLİĞİNİ UNUTAMIYORUM"

Mermer, "Türkan Şoray'ın gençliğini ise hiç unutamıyorum. Çok güzel bir kızdı. Stüdyoma giren her sanatçıyı çok sevdim, hiçbirini unutamıyorum. Stüdyoda, film setlerinde birlikte çalıştık, yedik-içtik, eğlendik, üzüldük, neşelendik" ifadelerini kullanmıştı.