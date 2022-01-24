Ali Gaffar Okkan şehadetinin 21'inci yılında anıldı

Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Okkan'ın hem meslek hem de bu vatanın has evladı olması itibarıyla gerçekten vatanına borcunu ödemiş bir kişi olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım, "Gelecek nesillere örneklik teşkil etmiş, milletimizin değerlerini, maneviyatını, aziz bayrağımıza bağlılığı en iyi şekilde temsil etmiş, görevini bihakkın yerine getirmiş kardeşimizdir." dedi.

Kaldırım, "Ali Gaffar Okkan ve aziz şehitlerimiz, bu ülkeyi daha da büyütmek, geliştirmek ve tekrar eski şanlı günlerine kavuşturmak için bize çok büyük emanet bıraktı. İnşallah bu sorumlulukla çalışacağız, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek yeryüzünde o şanı, şerefi yine dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

"Huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, aziz şehitlerimiz sayesinde"

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da şehit Okkan'ın devletin güler yüzü, şefkatinin göstergesi ve sıcak eli olduğunu dile getirerek, "O, devletimizin terörle mücadelesinde kahramanlaşmış, destanlaşmış, Doğu ile Batı arasında kurduğu gönül köprüsüyle adeta bayraklaşmış, Sakarya ile Diyarbakır arasındaki kardeşliği pekiştirmiştir." dedi.

Okkan'ın görev aldığı her yerde çok sevildiğini ifade eden Kaya, "Bu vatan toprağında huzur içerisinde özgürce yaşayabiliyorsak, minarelerimizden ezanlar dinmiyorsa, gönderimizde bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, aziz şehitlerimiz sayesindedir. İnanıyorum ki, şehitlerimizin açmış olduğu bu yolda onların izinden yürüyen gençlerimiz de kendilerini sporda, sanatta, bilimde yetiştirerek, mukaddes değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, dünya var oldukça yaşatacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra mezarına karanfil bıraktı.