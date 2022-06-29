Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
Genel 29.06.2022, 16:59 29.06.2022, 17:59
İş insanı Ali Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İş insanı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu’na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu’nun tedavisi hastanede sürüyor.
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