Alanya'da denizde hortum oluştu

Yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında oluşan hortum Alanyalıları korkuttu.

İlçenin farklı noktalarından da gözlenen hortumu vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.