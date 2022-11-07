Alanya'da denizde hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Genel 07.11.2022, 16:17
Yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında oluşan hortum Alanyalıları korkuttu.
İlçenin farklı noktalarından da gözlenen hortumu vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.
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