Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Türk müziğinin duayen ismi, şarkıları dillerden düşmeyen devlet sanatçımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca arkasında 600'den fazla beste bırakarak yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kimdir?

1 Mart 1926 yılında Kilis’te dünyaya gelen Yavaşca, Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra Konya Lisesi'nde başladığı lisenin 2 ve 3. sınıflarını İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul’daki birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

Alaeddin Yavaşca arkasında 600'ün üzerinde beste bıraktı

İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600’ü aşkın bestesi bulunuyor. Ayin-i Şerif’ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahip.

Yavaşca; Amerika, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Alaeddin Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora Unvanı verildi. Yavaşca’ya 1991 Yılında ise Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Tanınmış bazı eserleri

Başka söz söylemem aşktan yana ben

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter

Rûhum su gelen yılda bile mâziyi andı

Şen gözlerinle yüzüme bir baktın

Sarı mimozamsın sen benim

Gülen gözlerinin mânası derin

Ayrılıktan başka var mıdır söze hacet

Ümitsiz Bir Aşka Düştüm Ağlarım Ben Halime

Ne Günah Etse Açılmaz İki Gönlün Arası (Güfte Dr.Rahmi Duman)

Kimseyi böyle perişan etme Allahım yete