Aksaray'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da otomobilin, önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Genel 31.07.2022, 20:44
Aksaray-Konya kara yolunun 65. kilometresinde Hacı Hasan Aykül idaresindeki otomobil, Mustafa K. yönetimindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Atiye, kızları Gülsüm, Navruz ile annesi Navruz Aykül yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Atiye Aykül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü ile annesinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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