Aksaray'da devrilen tır alev aldı
Aksaray'da balata spreyi ve madeni yağ yüklü tır alev aldı. Yangının akaryakıt istasyonuna yakın olması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Genel 15.09.2022, 07:28 15.09.2022, 08:26
Orhan Emek yönetimindeki tır, Aksaray-Adana yolu Karasu Kavşağı'nda devrildi. 20 metre sürüklenen tırdaki balata spreyi ve madeni yağlar sürtünme sonucu alev aldı.
Tırın yandığı noktada bir akaryakıt istasyonunun olması korkuya neden oldu. Yanan tır, Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücü Orhan Emek, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı.
Karayolu uzun süre ulaşıma kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilerek ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından yol trafiğe açıldı.
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