Akrep Nalan hayatını kaybetti
Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan lakabıyla tanınan 67 yaşındaki sanatçı Füsun Nalan hayata gözlerini yumdu.
Genel 04.03.2022, 10:55
Bir süredir sağlık sorunları yaşaya Akrep Nalan lakabıyla bilinen 67 yaşındaki Füsun Nalan Açın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan lakabıyla tanınan 67 yaşındaki sanatçı Füsun Nalan Açın geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gören Akrep Nalan'dan acı haber geldi.
Menajer Özgür Aras, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
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