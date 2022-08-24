AKOM saat vererek uyardı!
İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.
Genel 24.08.2022, 12:36 24.08.2022, 13:02
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ve zaman zaman yerel dolu yağış bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde etkisini artırarak kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur şeklinde akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivetesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKOM'un uyarısını yayımlayarak olumsuz durumlarda ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesini istedi.
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hafif yağmur
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