AKOM'dan uyarı: Hafta sonu etkili olacak
AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak fırtına şeklinde etkili olacak.
Genel 01.04.2022, 16:06 01.04.2022, 16:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıda bulundu.
Pazar akşam saatlerine kadar 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.
İBB'den hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA
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