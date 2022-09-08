Akhisar'da fabrikada yangın çıktı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinin işlendiği bir fabrikada yangın çıktı.
Genel 08.09.2022, 13:57
Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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