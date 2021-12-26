Akdeniz sallanmaya devam ediyor
Akdeniz'de Datça 'ya 177,23 kilometre mesafede bir deprem meydana geldi.
Genel 26.12.2021, 23:16
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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