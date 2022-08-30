Akdeniz'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Girit Adası açıkları 4.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Genel 30.08.2022, 16:07 30.08.2022, 16:16
Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli'den aktarılan bilgilere depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.
Öte yandan deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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