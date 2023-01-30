Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de saat 19.12'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Genel 30.01.2023, 00:51 30.01.2023, 00:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.12'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 18,35 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, Hatay'da da hissedildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konu ile ilgili ihbar gelmemiştir. Depremle ilgili can ve mal kaybı yaşanmamıştır" açıklamasında bulundu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-29
Saat:19:12:39 TSİ
Enlem:35.884 N
Boylam:35.784 E
Derinlik:18.35 km
Detay:https://t.co/4gdQLBdSoJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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