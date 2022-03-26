Akaryakıt kaçakçılarına 5 ilde eş zamanlı operasyon
Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, akaryakıt kaçakçılarına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi koordinasyonunda kolluk ve maliye ekiplerinin katılımıyla 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenekler bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan ekip, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma planladı.
Böylece, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.
Söz konusu istasyonların ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile düzeneklerin kontrol edildiği tespit edildi.
Bu düzenekle akaryakıtın istenildiğinde kayıt dışı, istenildiğinde yasal olarak satıldığı, denetim esnasında ise istasyona yasal çalışıyor izlenimi verildiği belirlendi.
Operasyonlar neticesinde akaryakıt istasyonlarında tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce başlatılan soruşturmalar sürüyor.
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