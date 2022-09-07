AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in acı günü
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin hayatını kaybetti.
Genel 07.09.2022, 11:40
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin, vefat etti. Acı haberi Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından duyurdu. Fatih Şahin'e sosyal medyadan birçok başsağlığı mesajı geldi.
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