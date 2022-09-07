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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in acı günü

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin hayatını kaybetti.

Genel 07.09.2022, 11:40
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in acı günü

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin, vefat etti. Acı haberi Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından duyurdu. Fatih Şahin'e sosyal medyadan birçok başsağlığı mesajı geldi.

#AK Parti Genel Sekreteri #anne #vefat
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