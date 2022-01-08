Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak

Bakanlık tarafından yayımlanan ilan şu şekilde;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.