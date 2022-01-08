Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022.
Genel 08.01.2022, 11:11
Bakanlık tarafından yayımlanan ilan şu şekilde;
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.
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|27
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|22
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|21
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|19
|20
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|19
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|19
|19
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|O
|P
|1. Man City
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|53
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|21
|43
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|20
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|33
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|19
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|19
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|19
|21
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|18
|19
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|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
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|19
|11
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|19
|10
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
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|19
|31
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|19
|30
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|19
|30
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|28
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|19
|28
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|27
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|18
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