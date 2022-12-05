Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanından Anıtkabir'e ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beraberindeki heyetle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Yanık, daha sonra beraberindekilerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yanık, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 88. yıl dönümü vesilesiyle, çalışma arkadaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Kadınların siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda varlıklarının en önemli göstergesi, seçme ve seçilme hakkının kullanımıdır. Vizyonunuz sayesinde, Türk kadınları bu medeni hakka dünya ülkelerine göre çok daha erken sahip olmuşlardır. Tarihimiz boyunca ve Milli Mücadelemizin başladığı andan itibaren hem cephede hem cephe gerisinde büyük vatanperverlik sergileyen kahraman Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da başat aktör olarak yer almış, kendisine tanınan haklara da sonuna kadar hak ederek kavuşmuştur.

Bugün memleketin istiklalini ve istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller, milletimize yakışır şekilde emanetinize sahip çıkmaktadır. Kadınlar, tıpkı istiklal mücadelemizde olduğu gibi, aynı ruh ve kararlılıkla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine ve daha ileri gitmesine öncülük etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz reformlar ve atılımlarla kadınların toplumsal görünürlüğünü artık çok daha ileri noktalara taşımış durumdayız. Cumhuriyetimizin gelecek yüzyılının 'Türkiye Yüzyılı' olacağı inancıyla kadınlar olarak her alanda varlık göstermeye devam edeceğiz. Aziz hatıranızı bir kez daha saygıyla selamlıyor, sizi, silah arkadaşlarınızı ve bu topraklar için mücadele etmiş bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."