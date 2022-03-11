'Aile Destek' mobil uygulaması hayata geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde vatandaşlar, sunulan sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin bilgilere, faydalanma şartlarına ve başvuru kanallarına ulaşabilecek.

Uygulamada, sosyal hizmetler başlığı altında, çocuk, engelli, yaşlı, aile ve kadına yönelik hizmetler ile yurt dışı, sivil toplum, eğitim ve yayın, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler vatandaşların erişimine sunuluyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar, faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

"Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmetlere yapılan başvuruların sonuçlarını da yine uygulama üzerinden öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, uygulama sayesinde bakanlıktan gelen haber ve duyuruları takip edip, bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi çağrı merkezlerini doğrudan arayabilecek.

Ayrıca Kadın Destek Uygulamasına da (KADES) doğrudan erişim sağlanabilecek.