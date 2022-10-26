Ahmet Tulgar hayatını kaybetti
Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi.
Genel 26.10.2022, 20:11
Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz..." ifadelerine yer verildi.
Tulgar, 1959'da İstanbul'da doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.
Sabah Dergi Grubu'nda 1987'de başladığı gazeteciliğe çeşitli gazete, dergi ve TV kanallarında muhabir, yazar ve yönetici olarak devam etti.
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