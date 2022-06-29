Ahmet Faik Şener hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen ağız armonikası virtüözlerinden biri olarak kabul edilen, Türkiye’de müzikli komedyenliğin öncülüğünü yapan ve “Balarısı Ahmet” olarak bilinen Ahmet Faik Şener 97 yaşında vefat etti.

1952’de Hukuk Fakültesi’nden ayrılarak İstanbul’da eğlence sektörüne giren Şener bir yandan Raşit el Abed’den armoni dersleri alırken, bir yandan da kurduğu “Balarıları” grubu ile uzun yıllar radyolarda ve gazinolarda kendi icra ettiği müzikler eşliğinde komedyenlik yaptı. Yabancı müziklerden yaptığı uyarlamalar ve “Ahmet, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım” gibi parodileri uzun yıllar gündemde kaldı. Batılı klasik müzik eleştirmenlerinin müzikalitesinin armonikanın dünya çapındaki iki isminden, Larry Adler ile Tomy Riley’den üstün olduğunu yazdıkları Balarısı Ahmet’in CD’leri yurt dışında Miami’de Twin Record, Avusturya’da Vienola şirketleri tarafından, Türkiye’de de Kalan Müzik’ten çıktı.

İKSV’den 25. İstanbul Caz Festivali’nde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alan Balarısı Ahmet'in cenazesi yarın öğle namazından sonra Kocamustafapaşa’daki Sünbül Efendi Camii’nden kaldırılacak.